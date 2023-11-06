Beyşehir'de balık boy denetimleri sürüyor

Beyşehir ilçesinde su ürünleri av faaliyetlerine yönelik yürütülen denetimler kesintisiz sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, göl kıyısındaki balık kantarları, perakende balık satış noktaları, balık lokantaları ve balıkçı tekneleri kontrol edildi.

Denetimlerde avcıların ve iş yeri sahiplerinin ruhsat ve belgelerinin kontrollerinin yanı sıra avı yapılan su ürünlerinin boy ölçümleri yapılarak, boy limiti atında avlanıp avlanmadığı da tespit ediliyor.