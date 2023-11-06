Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de balık boy denetimleri sürüyor

        Beyşehir ilçesinde su ürünleri av faaliyetlerine yönelik yürütülen denetimler kesintisiz sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de balık boy denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde su ürünleri av faaliyetlerine yönelik yürütülen denetimler kesintisiz sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, göl kıyısındaki balık kantarları, perakende balık satış noktaları, balık lokantaları ve balıkçı tekneleri kontrol edildi.

        Denetimlerde avcıların ve iş yeri sahiplerinin ruhsat ve belgelerinin kontrollerinin yanı sıra avı yapılan su ürünlerinin boy ölçümleri yapılarak, boy limiti atında avlanıp avlanmadığı da tespit ediliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü
        Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenlendi
        Beyşehir'de öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenlendi
        Selçuklu'da güzel sanatlar lisesi yapımına başlandı
        Selçuklu'da güzel sanatlar lisesi yapımına başlandı
        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, Filistinli öğrencilerle buluş...
        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, Filistinli öğrencilerle buluş...
        Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 57 yatırımcı yer tahsisi için bekliy...
        Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 57 yatırımcı yer tahsisi için bekliy...
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Milli formayla çıktığı ilk şampiyonada gümüş madalya alan tekvandocu hedef...
        Milli formayla çıktığı ilk şampiyonada gümüş madalya alan tekvandocu hedef...