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        Beyşehir'de öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenlendi

        Beyşehir ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:26
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        Beyşehir'de öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenlendi
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        Beyşehir ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes etkinliği düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Anaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Gazze'de zulüm gören çocuklara için Cumhuriyet İlkokulu'nda kurulan kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri, Filistin’e ulaştırılmak üzere AFAD’ın Ziraat Bankası hesabına yatırdı.

        Okul öğretmenlerinden Hasan Gürsoy etkinlikle ilgili olarak, "Filistin ve Gazze'de zulüm gören, okulları, hastaneleri bombalanan masum çocuklar ile kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşan Müslüman kardeşlerimize bir nebze de destek olabilmek için Cumhuriyet İlkokulumuzun veli, öğretmen ve öğrencilerinin destek ve katkıları ile el ele vererek bir kermes ve yardım kampanyası düzenledik. Bu kermesten elde edilen gelirin tamamını da Filistin’deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere AFAD Filistin için el ele kampanyasına gönderdik. Kermeste büyük emekleri olan başta velilerimiz olmak üzere öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzu bu örnek davranışından dolayı tebrik ederken, diğer tüm okullara da örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

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