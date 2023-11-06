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        Beyşehir'de trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

        Beyşehir kent merkezinde polis ekipleri trafikte huzuru bozan sürücülere ceza yağdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:29
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        Beyşehir'de trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı
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        Beyşehir kent merkezinde polis ekipleri trafikte huzuru bozan sürücülere ceza yağdırdı.

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen araçlar ve sürücülerine toplam 38 bin liralık cezai işlem uygulandı.

        Şehir merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerinin yapmış oldukları sabit ve ring halindeki uygulamalarda 92 araç ve 112 kişinin sorgulaması yapıldı.

        Ekipler, denetimlerinde 2 araca abartı egzozdan 8 bin 128 lira, 4 araca yüksek ses ve müzikle yayın yapmaktan bin 744 lira, 1 araca ters istikamette seyir halinde ilerlemekten 4 bin 64 lira, 2 araca sigortasızlıktan 872 lira, 1 araca telefonla seyir halinde telefonla konuşmaktan 951 lira, 2 araca kırmızı ışık ihlalinden bin 902 lira, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, 1 araca ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira olmak üzere farklı maddelerden toplamda 38 bin 105 liralık idari para cezası uyguladı.

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