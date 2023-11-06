Beyşehir'de kursiyerlere baro hizmetleri anlatıldı

Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitim seminerinde kursiyerlere baro hizmetleri anlatıldı.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda farklı branşlarda kurs gören kursiyerler için eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Avukat Oktay Metli tarafından kursiyerlere şiddet mağdurlarının baro hizmetlerinden haberdar olmaları konusunda bilgilendirmede bulunuldu, yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

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