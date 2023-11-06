Beyşehir'de hastalıktan ari işletmeler denetlendi

Beyşehir ilçesinde hastalıktan ari hayvancılık yapılan işletmelerin denetlendiği bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hastalıktan ari işletmelerin denetim ve kontrollerinin yapıldığı ve hastalıktan ari işletmelerde yoğun sanitasyon tedbirleri uygulandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "İşletmelerde düzenli olarak tüberküloz ve brusella hastalık taramaları yapılmaktadır. Bakanlığımızca hastalıktan ari işletmelerde bulunan tüm hayvanlar için destekleme ödenmektedir. Desteklemeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz ilçe müdürlüklerimize başvurabilirler." denildi.