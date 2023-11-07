Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesi'ni ve Konevi Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Altay, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Ülkenin yarınlarının gençler olduğunu, gençleri güçlü yarınlara hazırlamak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Altay, "Eğitim ve gençlik konularında atılacak adımları daha da ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Allah, tüm gençlerimizin ömürlerini bereketli kılsın." ifadelerini kullandı.
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