Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker adaylarını ağırladı

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatani görevini yapacak asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker adaylarını ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatani görevini yapacak asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, asker adayı gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

        Kaymakam Cevdet Bakkal da programa katılan gençlere hitaben, "Bu bir vatan nöbeti. Anadolu'da insanların malının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş değmesin. Bu kutsal, vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı kutularda Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Protokol üyeleri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri devam ediyor
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri devam ediyor
        Eşi boğup uçurumdan attı, cesedi 9 gündür bulunamadı
        Eşi boğup uçurumdan attı, cesedi 9 gündür bulunamadı
        Konya'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Konya'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Konya'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 8 yaralı
        Konya'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 8 yaralı
        Beyşehir'de hastalıktan ari işletmeler denetlendi
        Beyşehir'de hastalıktan ari işletmeler denetlendi