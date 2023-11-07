Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker adaylarını ağırladı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatani görevini yapacak asker adaylarıyla bir araya geldi.

Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, asker adayı gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

Kaymakam Cevdet Bakkal da programa katılan gençlere hitaben, "Bu bir vatan nöbeti. Anadolu'da insanların malının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş değmesin. Bu kutsal, vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı kutularda Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Protokol üyeleri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.