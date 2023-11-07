İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri düzenlenecek

Konya Sanayici İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından 23-26 Kasım'da İstanbul'da "Konya İl Tanıtım Günleri" gerçekleştirilecek.

Konya'daki bir otelde düzenlenen toplantıya, kentin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren çok sayıda Konyalı iş insanı katıldı.

Konya KONSİAD Başkanı Ali Kaya, programın açılışında, sözlerine İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınayarak başladı.

Kaya, Türk hükümetinin ateşkes için yürüttüğü diplomatik çalışmaları dernek olarak çok değerli bulduklarını belirterek, "Hükümetin, Filistin konusundaki kararlılıklarına sonuna kadar destek veriyoruz." dedi.

Daha sonra 23-26 Kasım'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı C Terminali'nde düzenlenecek tanıtım günleri etkinliğine tüm Konyalıları davet eden Kaya, "Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen, tanıtım programımız büyük bir ivmeyle büyümektedir. İnşallah Konya Tanıtım Günlerinde yeni dostluklarla büyük köprüler kurulacaktır. Bu tanıtım günleri, İstanbul'daki hemşerilerimizin Konya'mızın markalarını daha iyi tanıma ve desteklemeleri adına ciddi katkı sağlayacaktır. " diye konuştu.

Toplantı, davete katılan üyelerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.