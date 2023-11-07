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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:54
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya sürenlerin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Selim Sultan, Feritpaşa, Hacı Yusuf Mescid ve Keykubat mahallelerinde, 2 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta yapılan aramalarda, 32 bin 200 uyuşturucu hap, 70 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda,"Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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