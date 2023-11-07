Konya'da "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi tarafından organize edilen Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi tarafından organize edilen Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde işletmelerde yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturması hedefiyle düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın bir tarım şehri olmasının dışında son yıllarda sanayide elde ettiği başarılarla Türkiye’nin öncü sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Konya'nın 190'dan fazla ülkeye, yılda 3,2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Büyükeğen şöyle devam etti:

"Toplam ihracatımızın yüzde 97'sini de sanayi mamulleri oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Türkiye'nin 4. büyük makine ihracatçısıyız. Savunma sanayi ihracatında Türkiye'de ilk 4'teyiz. Otomotiv Endüstrisinde Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısıyız. Bugün toplam sanayi üretimimizin yüzde 46,6’sı orta-yüksek teknolojiden oluşuyor."

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, 2050'de emisyon hacminin sıfırlanması hedefine ilişkin, bu değişimin finansmanını büyük ölçüde teknolojiyi kullanan ve üreten gelişmiş ülkeler karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iş insanları ve gazeteciler katıldı.