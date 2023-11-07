Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi

        Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi tarafından organize edilen Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi tarafından organize edilen Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde işletmelerde yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturması hedefiyle düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın bir tarım şehri olmasının dışında son yıllarda sanayide elde ettiği başarılarla Türkiye’nin öncü sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi.

        Konya'nın 190'dan fazla ülkeye, yılda 3,2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Büyükeğen şöyle devam etti:

        "Toplam ihracatımızın yüzde 97'sini de sanayi mamulleri oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Türkiye'nin 4. büyük makine ihracatçısıyız. Savunma sanayi ihracatında Türkiye'de ilk 4'teyiz. Otomotiv Endüstrisinde Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısıyız. Bugün toplam sanayi üretimimizin yüzde 46,6’sı orta-yüksek teknolojiden oluşuyor."

        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, 2050'de emisyon hacminin sıfırlanması hedefine ilişkin, bu değişimin finansmanını büyük ölçüde teknolojiyi kullanan ve üreten gelişmiş ülkeler karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.

        Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iş insanları ve gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Karapınar'da Mustafa İvriz Aile Sağlık Merkezi Açıldı
        Karapınar'da Mustafa İvriz Aile Sağlık Merkezi Açıldı
        Karatay'da kapalı tenis kortu yapımı devam ediyor
        Karatay'da kapalı tenis kortu yapımı devam ediyor
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri düzenlenecek
        İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri düzenlenecek
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi
        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker adaylarını ağırladı
        Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker adaylarını ağırladı