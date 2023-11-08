Beyşehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kovalamaca sonucu bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

M.K'nin (27) kaçarken attığı poşetlerde bir miktar metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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