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        Konya'da devrilen motosikletteki 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

        Konya'da devrilen motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:48
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        Konya'da devrilen motosikletteki 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
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        Konya'da devrilen motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak'ta devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklette bulunan Y.G. (13), S.İ. (13) ile V.G.B. (13) yaralandı.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.İ. ve V.G.B'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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