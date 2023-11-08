Konya'da elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde, Ali Gürbüz (35), kamyonundan yük indirdiği sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karapınar Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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