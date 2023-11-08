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        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:35
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        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü
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        Konya’nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Durumu ağır olan Elife Özkan ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        Olayda yaşamını yitiren Hızır Özkan'ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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