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        Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Konya'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:48
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        Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü
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        Konya'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Konya-Beyşehir kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı şeride geçip bir tıra çarptıktan sonra savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki Zeynel B. (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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