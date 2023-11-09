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        Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'deki vahşeti kınandı

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü tüm dünyanın izlediğini, sadece Türkiye'nin Filistin halkına sahip çıktığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:24
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        Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'deki vahşeti kınandı
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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İsrail’in Gazze’de yaptığı zulmü tüm dünyanın izlediğini, sadece Türkiye’nin Filistin halkına sahip çıktığını söyledi.

        Başkan Bayındır, Beyşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma değindi.

        İsrail’in Filistin'e yaptığı saldırıları kınayan Bayındır, konuşmasında İsrail’in savaş hukukuna aykırı bir insanlık dışı davranış sergilediğine dikkati çekerek yaşanan durumu lanetlediklerini belirtti.

        Bayındır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hiçbir savaş hukukunda yeri olmayan, bizzat sivillere yönelik olarak yapılan bu vahşette çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden insanlar katledilmekte, fütursuzca yapılan bombardımanlarda hastanelerden üniversitelere varıncaya kadar birçok kamu kurumu ve özel mekânlar yok edilmektedir. Allah kimseye devletimizi, halkımızı ve milletimizi muhtaç etmesin. Yapılan zulmü tüm dünya izliyor bir tek Türkiye sahip çıkıyor. O anneleri, yavruları, gözü yaşlıları ve yaralıları bastonu ile çıkmış hala koşacağım, kaçacağım diye uğraşanları izledikçe üzülüyoruz. Allahü Teala Filistin’in yardımcısı olsun. Rabbim dünya kamuoyuna sağduyunun hâkim olacağı günleri göstersin."

        Bayındır, konuşmasının son bölümünde meclis üyelerine belediyenin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda, gündeme alınarak görüşülen 14 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

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