Beyşehir'de merhum Kaymakam Yusuf Özdemir adına orman kuruldu Beyşehir'in bir önceki dönem görev yapan merhum Kaymakam Yusuf Özdemir için hatıra ormanı oluşturuldu.

Beyşehir'in bir önceki dönem görev yapan merhum Kaymakam Yusuf Özdemir için hatıra ormanı oluşturuldu.

Beyşehir Belediyesi ve Avşar Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Avşar Mahallesi TOKİ konutları 3. Etap yanında bulunan boş arazide oluşturulan hatıra ormanına yüzlerce çam ağacı fidanı dikimi yapıldı.

Oluşturulan parka ise Beyşehir’de de bir önceki dönem görev yaptıktan sonra atandığı Gölcük'de vefat eden merhum Yusuf Özdemir’in adı verildi.

Programa katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ağaç dikmenin insanın yapabileceği en hayırlı işlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de son 20 yılda milyarlarca ağacın toprakla buluşturulduğunu anlatan Kaymakam Akpınar, şunları söyledi:

"Ağaç diken insan yıllarca hayır kapılarının açmasına vesile oluyor. Ülkemizde son yıllarda ağaç dikimi husussunda çok büyük bir bilinç oluştu. Türkiye’nin daha da yeşillendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizler de şimdi burada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beyşehir’de 5 yıl görev yapmış Yusuf Özdemir kaymakamımız için fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Beyşehir’de güzel hizmetlere vesile oldu. Beyşehir insanı vefalı, birçok kişi cenazesine katılarak ve bu etkinlikte bir araya gelerek vefasını gösterdi. Katılan herkese teşekkür ediyor, sayın kaymakamımıza Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum."

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yusuf Özdemir’in ismini yaşatabilmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Özdemir’in Beyşehir’e görev yaptığı dönemde büyük hizmetlere vesile olduğunu anlatan Bayındır, "Kadim dostum merhum Yusuf Özdemir'e Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağaçlandırma programına, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.