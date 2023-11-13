Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Süleyman E. (76) idaresindeki 42 BKZ 62 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir - Isparta kara yolunun 2. kilometresinde, H.K. yönetimindeki 42 H 4383 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman E. ile eşi Türkan E. (75) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Türkan E, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da bir zanlı eşini silahla öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı
        Konya'da bir zanlı eşini silahla öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı
        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor
        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor
        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı