Konya'da hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Süleyman E. (76) idaresindeki 42 BKZ 62 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir - Isparta kara yolunun 2. kilometresinde, H.K. yönetimindeki 42 H 4383 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman E. ile eşi Türkan E. (75) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkan E, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

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