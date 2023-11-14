Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın, yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Türkan E, Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Süleyman E. (76) idaresindeki 42 BKZ 62 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir - Isparta kara yolunun 2. kilometresinde, dün, H.K. yönetimindeki 42 H 4383 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpmış, kazada hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman E. ile eşi Türkan E. (75) yaralanmıştı.

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