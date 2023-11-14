Konya'da bir tırda 4 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Kent girişinde durdurulan bir tırda, 4 milyon sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Selçuklu ve Karatay ilçesinde tespit edilen iki iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 217 paket gümrük kaçağı sigara, 525 sahte elektronik cihaz etiketi, 80 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.