Beyşehir'de tarla faresi ile mücadelede seferberlik Beyşehir ilçesinde, çiftçilerin ekili alanlarında zarara neden olan tarla faresiyle mücadele için ilçede seferberlik başlatıldı.

Beyşehir ilçesinde, çiftçilerin ekili alanlarında zarara neden olan tarla faresiyle mücadele için ilçede seferberlik başlatıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personelin de katıldığı tarla faresiyle mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmasında çiftçilerle bir araya gelindi.

Sebze ve meyve ile hububat ekili alanlarda inceleme yapan Özver ve beraberindeki görevliler, tarla faresi beslenme deliklerinin tespiti ve zehirli buğday ile mücadele konusunda üreticilere sahada uygulamalı eğitim verdi.

Mücadele gereken sahalarda kontrol ve ilaçlı mücadele usulü hakkında çiftçileri bilgilendiren Özver, zirai mücadele hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerini söyledi.