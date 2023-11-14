Konya'da kırpıntı sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'da kırpıntı sünger atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Selçuklu ilçesi Mobilyacılar Sitesi Osmanlı Sokak'ta kırpıntı sünger imalatı yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.