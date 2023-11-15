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        Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:08
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        Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        K.B. yönetimindeki 42 YB 155 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Üçgöz Kavşağı'nda M.M'nin kullandığı 51 DE 718 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü K.B, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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