Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle bir araya geldi.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Zafer Sanayi girişinde esnaf ve çalışanla buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyesi gençler, sanayi esnafına sabahın erken saatinde çorba ikramında bulundu.

Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da meclis üyesi gençlerle ve esnafla bir araya geldi.

Sanayi çalışanlarının şehir ekonomisindeki önemini vurgulayan Altay, "Onların emeklerine büyük değer veriyoruz. Gençlerin toplumsal sorumlulukları üstlenmelerini teşvik etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Çalışan Gençlik Meclisimiz bu tür etkinliklerle şehirdeki dayanışmayı güçlendiriyor." diye konuştu.

Altay, Anadolu Sanayisi'ndeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.

Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural da çalışan gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.