Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımının engellenmesi çalışmaları neticesi şüphe durdurulan bir araçta yapılan aramada 509 gram Skunk maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E. B ve U.A. isimli zanlılardan E. B. uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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