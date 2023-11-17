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        Konya'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:17
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        Konya'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İbrahim O. (42) idaresindeki 42 AAR 132 plakalı otomobil, Beyşehir Ziraat Odası önünde refüjü aşarak karşı şeritteki Özgür Y'nin (36) kullandığı 42 ZU 253 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.Y. (33), K.Y. (11) ve N.A.O. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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