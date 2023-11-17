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        Bilgisayar olimpiyatlarında derece yapan lise öğrencisi yeni başarılar hedefliyor

        ANIL KURU - Gürcistan'da 24 ülkeden 92 öğrencinin katıldığı 7. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan lise öğrencisi İbrahim Hanif Çeker, yeni başarılar kazanıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:29
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        Bilgisayar olimpiyatlarında derece yapan lise öğrencisi yeni başarılar hedefliyor
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        ANIL KURU - Gürcistan'da 24 ülkeden 92 öğrencinin katıldığı 7. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan lise öğrencisi İbrahim Hanif Çeker, yeni başarılar kazanıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden 15 yaşındaki Çeker, Gürcistan'da 8-14 Eylül'de gerçekleştirilen olimpiyatta gümüş madalya almaya hak kazandı.

        Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Çeker, AA muhabirine, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yazılım alanındaki ilgisini fark ettiğini söyledi.

        Türkiye genelinde ortaokullar arası yapılan bilgisayar yarışmasında altın madalya aldığını aktaran Çeker, sonrasında yapılan takım seçme sınavında 4 kişi arasına girmeyi başardığını dile getirdi.

        Bu şekilde 7. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını anlatan Çeker, "Özellikle başarılı olma duygusu beni motive eden en önemli unsur oldu. Ülkeme hizmet etmek benim için çok önemli. Derece yaptığım için çok mutluyum. Hedefim üst yaş grubunda düzenlenen takım seçme sınavını kazanarak, uluslararası alanda düzenlenen bilgisayar olimpiyatlarına gitmek, orada yine ülkeme madalya kazandırmak." diye konuştu.

        - "Türkiye'mizi çok iyi temsil etti, bizi gururlandırdı"

        Okulun teknoloji eğitiminden sorumlu öğretmeni Muzaffer Çağlayan, öğrencisinin ortaokul yıllarından itibaren yazılım alanına ilgi duyduğunu kaydetti.

        Küçük yaşlarda aldığı eğitimlerin üstüne yapılan yeni çalışmalarla öğrencilerinin seviyesini yükselttiklerini vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu:

        "Yarışmada Türkiye'mizi çok iyi temsil etti, bizi gururlandırdı. Ulusal ve uluslararası alanlarda daha güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Okulumuzda İbrahim Hanif gibi yazılım alanında iyi öğrencilerimiz var. Amacımız lise eğitiminde öğrencilerimizin yazılım teknolojileri konusunda kendilerini geliştirirken, bu alanda uzman olmaları. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla ders dışı faaliyetlerimizde öğrencilerimizin yazılım teknolojileri, elektronik programlama, mekanik tasarım gibi alanlarda kendilerini geliştireceği projeler yaparak katkı sunuyoruz. Atölyelerimizde öğrencilerimiz diğer yarışmalara da hazırlanıyor. Düşündükleri projeleri burada geliştiriyorlar."

        Çağlayan, üreten, geliştiren ve ortaya bir ürün koyan öğrenciler ve bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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