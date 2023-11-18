Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        MHP Konya Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı yapıldı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Avrupa basını ve tüm Avrupa medeniyetine insanlık dersi verdiğini, küresel vicdanın sesi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Konya Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Avrupa basını ve tüm Avrupa medeniyetine insanlık dersi verdiğini, küresel vicdanın sesi olduğunu söyledi.

        Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda, Gazze ve Filistin'de çocuklar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar ve tüm sivillerin barbar saldırıların canlı hedefi olduğunu belirtti.

        İsrail'e karşı Türkiye'nin duruşunun sağlam olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Milletimiz desteğiyle, duasıyla Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın insani diplomatik çabaları sonuç verecek ve bu vahşet inşallah sona erecektir. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da Avrupa basınına ve tüm Avrupa medeniyetine insanlık dersi vermiş, küresel vicdanın sesi olmuştur." dedi.

        Kalaycı, Türk Devletleri Teşkilatının kurulduğunu, gelecek perspektifini ortaya koyan ve çok yönlü iş birliğinin yol haritası niteliğinde olan "Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi" çerçevesinde önemli adımların atıldığını anlattı.

        - "KAAN yakında semalarda görülecek, dosta güven düşmana korku salacaktır"

        Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, denizaltı ve zırhlı araçlar ile füze ve silah sistemlerinin artık Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Tüm havacılık, uzay ve savunma sanayi ürünlerimiz, milletimizin göğsünü kabartmaktadır. F-35'i vermezlerse vermesinler. Adını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin koyduğu yeni nesil milli muharip uçağımız KAAN yakında semalarda görülecek, dosta güven düşmana korku salacaktır."

        Kalaycı, merkezden yerele, istikrarı bozmadan yürümek için milletle gönül birliği yaptıklarını, 31 Mart 2024'te zilletin kalan izlerini de silmek için serdengeçti bir yürekle çalışmanın azminde olduklarını dile getirdi.

        Toplantıya, partinin MYK üyeleri, bazı milletvekilleri, Antalya, Adana, Mersin, Isparta, Karaman ve Aksaray il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının durdurulması için dün...
        Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının durdurulması için dün...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Konya mağara çeşitliliğiyle turizm pot...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Konya mağara çeşitliliğiyle turizm pot...
        Konya Şeker'in 3 fabrikası `Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi´ aldı
        Konya Şeker'in 3 fabrikası `Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi´ aldı
        Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki
        Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ladik'te ziyaretlerde bulundu
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ladik'te ziyaretlerde bulundu
        Konya'da eşini silahla öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da eşini silahla öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı