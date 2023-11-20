Konya'da ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Tatilin sona ermesiyle kentte 543 bin 379 öğrenci ve 35 bin 570 öğretmen sabahın erken saatlerinde okullarına geldi.

Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu öğrencileri, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.