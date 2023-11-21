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        Bakan Ersoy, Konya'da Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük'ün de tıpkı Göbeklitepe gibi, uzun asırlar ötesinden devam edip gelen, en geniş anlamıyla medeniyetin temellerinin anlaşılmasında anahtar bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:20
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        Bakan Ersoy, Konya'da Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açılışında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük'ün de tıpkı Göbeklitepe gibi, uzun asırlar ötesinden devam edip gelen, en geniş anlamıyla medeniyetin temellerinin anlaşılmasında anahtar bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

        Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açılışında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen, Bakanlık olarak da destek verdikleri merkezin, büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirti.

        Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu değer dünyaya, insanlığın yaklaşık 9 bin yıl önceki hayat tarzına dair çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Evlerin biçimlerinden, içerdikleri yapı malzemelerine, duvar resimlerinden, rölyeflere sayısız materyal binlerce yıl öncesine ışık tutmaktadır. Çatalhöyük vesilesiyle o dönem Anadolu'sunun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına, zirai üretimi ile kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgilere sahip olduk, oluyoruz. Çatalhöyük, tıpkı Göbeklitepe gibi, uzun asırlar ötesinden devam edip gelen en geniş anlamıyla medeniyetin temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeridir." diye konuştu.

        Ersoy, Çatalhöyük'te kazıların 1958'den bu yana devam ettiğini hatırlatarak, kazıların birçok arkeolojik değeri kazandırdığını dile getirdi.

        Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Çatalhöyük ören yerinde, 3. Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde yer aldığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

        "Koruma Amaçlı İmar Planında Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş sahada, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait arazide 28 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer almaktadır. 2021'de temeli atılan projenin çalışmaları 2 yıl kesintisiz devam etmiş ve bugün hepimizin göğsünü kabartan bu çok özel merkez ortaya çıkmıştır. Ziyaretçilerin etkin bir biçimde katılımını destekleyen bir deneyim sunan Tanıtım ve Karşılama Merkezi, 4 bin 500 metrekarelik sergi niteliği taşıyan kapalı alana sahiptir. Bu alanda ziyaretçilere, Çatalhöyük ve çevresi, kazı alanları, dönemin ev, yaşam ve ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, çatısı hariç tamamen ahşaptan yapılmış özgün mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Çalışma ofisleri ile hediyelik eşya satış alanı, çok amaçlı salon, seyir kulesi, kafeterya alanları 151 araç kapasiteli otopark alanına da sahiptir."

        Ersoy, Merkezin ziyaretçilerin tarihe, arkeolojiye yönelik meraklarının cevabını bulacağı, bu cevabı alırken de sosyal ihtiyaçlarının ihmal edilmeyeceği bir merkez, gelenin, bir daha gelmek isteyeceği bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Kazı Heyeti Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

        Ersoy, daha sonra merkezi gezerek bilgi aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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