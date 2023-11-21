Bakan Ersoy, "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni gezdi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret ettiği "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ne ilişkin, "Yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması, Selçuklu hanedanlarından 12'sinin birebire çok yakın kopyalarının burada sergileniyor olması çok çok önemli ve anlamlı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret ettiği "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ne ilişkin, "Yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması, Selçuklu hanedanlarından 12'sinin birebire çok yakın kopyalarının burada sergileniyor olması çok çok önemli ve anlamlı." dedi.

Ersoy, Konya'da Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'ndaki Anadolu Selçuklu sultanlarının görünüşünü yansıtan heykellerle oluşturulan "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni ziyaret etti.

Sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıllık bir çalışmayla Alaaddin Camii avlusundaki hanedan türbesinden çıkarılan kemiklerin tasnifi ve detaylı analizlerinin yapıldığını belirtti.

Bu çalışmalar sırasında öncelikli olarak kemiklerin tasnif edildiğini, biyolojik testleriyle DNA kodlarının alındığını anlatan Ersoy, "Bu DNA kodlarıyla uzun süren çalışmalar sayesinde önce geçmişte elde ettiğimiz resimleri de kullanarak tahmini boyutları çıkarıldı. Yüz yapıları, kemik yapıları ve vücut yapıları analiz edildi. Sonunda da bu sergide sergilenecek halde birebire yakın kopyaları yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu müze alanı oluşturuldu." diye konuştu.

Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"nin iki yıl sergileneceğini ifade etti.

Uzun süren bu çalışmada birçok akademisyenin görev aldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma. Yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması, Selçuklu hanedanlarından 12'sinin birebire çok yakın kopyalarının burada sergileniyor olması çok çok önemli ve anlamlı. Sadece hanedanlar değil onlarla birlikte bazı hanedan üyeleri de var burada. Yine hanedanlığa ait iki kadının birebir kopyası var. O anı tam anlatmak için hanedanla birlikte bir vezir ve iki korumanın da sergilendiği bir müze. Burada 27 kişiyle ilgili çalışma yapıldı. 27 kişiye ait kemikler bulundu. Sonuç olarak uzun süren çalışmaların karşılığını aldık."