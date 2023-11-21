Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 33-30 kazandı.

İlk maçı da sahasında 31-26 kazanan Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı.

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