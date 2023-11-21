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        Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:19
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        Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. turunda 31-26 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yenen Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

        Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Çekişmeli geçen mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 33-30 kazandı.

        İlk maçı da sahasında 31-26 kazanan Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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