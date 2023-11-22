Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da 94 kilogram skunk ele geçirilen operasyon kapsamında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığından şüphelenilen iki aracı takibe aldı.

Polisin "Dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan sürücüler, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı.

Yapılan aramalarda, paketler halinde 94 kilogram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ege B, Mehmet K. ve Gülçin Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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