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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'da 94 kilogram skunk ele geçirilen operasyon kapsamında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:36
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da 94 kilogram skunk ele geçirilen operasyon kapsamında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığından şüphelenilen iki aracı takibe aldı.

        Polisin "Dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan sürücüler, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı.

        Yapılan aramalarda, paketler halinde 94 kilogram skunk ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ege B, Mehmet K. ve Gülçin Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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