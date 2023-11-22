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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:28
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        KONYAAA)- Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İsmail Ö. (21) idaresindeki 42 FHR 83 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Otogar Kavşağı'nda Sabriye Z. (30) yönetimindeki 42 KG 247 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile 4 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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