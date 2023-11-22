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        Konya'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Konya'daki 5 üniversitede görevli akademisyenler, cübbeleriyle katıldıkları yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:53
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        Konya'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Konya'daki 5 üniversitede görevli akademisyenler, cübbeleriyle katıldıkları yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Necmettin Erbakan, Selçuk, Konya Teknik, KTO Karatay ile Konya Gıda ve Tarım üniversitelerinin rektörleri ve akademisyenlerden oluşan grup, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

        Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar sessiz şekilde yürüyen grup, İsrail'i protesto etti.

        Grup adına burada açıklama yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, tarihi katliam ve ayrımcılıktan ibaret olan İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik alçak ve ahlaksız saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

        Zorlu, Türkiye'nin uluslararası alanda sorumlu iradeyi yüklenerek, Filistin davasını dünya kamuoyunda gündemde tutmaya devam ettiğini, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

        İsrail'in Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine "dur" demenin akademik sorumluluğu bilinciyle, Konya'nın 5 üniversitesi olarak "Sessiz çığlık" yürüyüşü yaptıklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

        "İnsan haklarını ayaklar altına alanları, en başta bilim reddeder. Önceki gün, Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilen Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. İsrail, binlerce çocuğu öldürdü, binlercesini yetim bıraktı. Yürekleri dağlayan çığlıkları nasıl duymazsınız? Neredesiniz çocuk hakları savunucuları, insan hakları savunucuları, neredesiniz? Charlie Hebdo saldırısında kol kola giren insancıl hukuk şampiyonu Batılı devletler, neredesiniz? Masum insanların suyunu kesmek kaç bombaya, hastaneleri yok etmek kaç kurşuna eşittir? İnsanları aç, susuz, gıdasız, ilaçsız, havasız bırakarak ölüme terk etmekle, Holokost arasında ne fark vardır?"

        Zorlu, uluslararası barış ve güvenliğin tesisi ile yükümlü olan BM Güvenlik Konseyi'ni, uluslararası barış ve güvenlik önünde engel olmayı bırakmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdıklarını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları için hızlı şekilde soruşturma açmaya davet ettiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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