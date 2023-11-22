Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da AK Parti'lilerle buluştu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın, olumlu bir adım olduğunu ama yeterli olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın, olumlu bir adım olduğunu ama yeterli olmadığını vurguladı.

AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın, işin omurgası olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Teşkilat varsa belediyeler var. Teşkilat varsa milletvekilliği var, hükümet var. Parti olmadan, teşkilat olmadan hiçbirinin bir anlamı yok. Olması da mümkün değil. Dolayısıyla, partimiz ne kadar güçlü olursa hükümetimiz de yerel yönetimlerimiz de o ölçüde güçlü olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin uzun süredir istikrarı yaşadığını dile getiren Yılmaz, bunun sonucunda da ekonominin büyüdüğünü ve demokratik standartların geliştiğini anlattı.

Cevdet Yılmaz, siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın da olamayacağını vurgulayarak, "Son 20 yılda demokraside ve kalkınmada bu kadar mesafe aldıysak işte bu siyasi istikrarla, milletimizin bize verdiği güçle bunları sağladık. Bunun yerelde en güzel örneklerinden biri de Konya. Konya'mızda da çok iyi bir istikrar var, huzur ortamı var. Birlik, beraberlik var. Bu da bir bereket getiriyor. Yine istikrarın getirdiği bir birikim oluyor." ifadesini kullandı.

AK Parti siyasetinin merkezinde milletin yer aldığını belirten Yılmaz, yerel seçim çalışmalarında da vatandaşla yüz yüze iletişim kurmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı bir anlayıştır"

Yılmaz, daha fazla ili, ilçeyi, beldeyi AK belediyecilikle buluşturmaya gayret edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten amacı hizmet olan, kaynakları verimli kullanır. Halkın ihtiyaçlarını gördük. Biz buna inanıyoruz. Bunu da yaşayarak biz merkezi yönetime geldik. Yerel yönetimde bunu başardık ve bu bizi merkeze taşıdı. Dolayısıyla bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı bir anlayıştır, halkın sorunlarına odaklıdır. Kaynakları şan şöhret için değil, vatandaşın ihtiyaçları için kullanan bir belediyecilik anlayışıdır. Verimli bir şekilde kaynakları kullanan bir anlayıştır. Gerçek belediyeciliktir, samimi belediyeciliktir, şov belediyeciliği değildir. Dolayısıyla bu anlayışın inşallah daha fazla ille, ilçeyle, beldeyle buluştuğunu bu seçimlerde göreceğiz."

AK Parti'nin, yerel seçimler için 26 Kasım'da temayül yoklaması yapacağını hatırlatan Yılmaz, halkın tercihlerinin en etkili kriter olacağını dile getirdi.

- İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde adaletsizlikler yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gözümüzün içine baka baka bütün hukuku, ahlakı çiğneyen, hiçbir sınır tanımadan çocukları katleden, hastane bombalayan, ambulans bombalayan, sivil yerleşim alanlarını yok eden ve bunu da sadece 'Ben güçlüyüm' diye yapan ülkeler görüyoruz. Bunlara ses çıkartmayanları görüyoruz aynı zamanda, sessiz kalanları görüyoruz. Bugün Gazze'de geçici de olsa bir ateşkes sağlanması tabii ki olumlu bir adım. Ama yeterli değil. Önemli olan kalıcı bir şekilde ateşkesin sağlanması, Türkiye'nin de savunduğu gibi iki devletli bir çözümün hayata geçirilerek, hem bu insani trajedilerin sona erdirilmesi hem de bölgemize ve dünyaya huzur getirilmesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, olayların başından itibaren gece gündüz çalıştığını aktaran Yılmaz, "Bir taraftan ateşkes için, diğer taraftan kalıcı bir barış için, huzur için Türkiye olarak gayret ediyoruz. Her türlü imkanımızı da görünür veya görünmez imkanımızı da harekete geçirerek, Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz." diye konuştu.