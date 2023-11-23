Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Konya'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B'nin saklandığı adres tespit edildi.

        Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gamze B'yi yakaladı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Gamze B. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil (2)
        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil (2)
        Konya'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Konya'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da iş insanları ile bir araya geldi:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da iş insanları ile bir araya geldi:
        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil
        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da AK Parti'lilerle buluştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da AK Parti'lilerle buluştu:
        Taşkent'te Gazze için kermes düzenledi
        Taşkent'te Gazze için kermes düzenledi