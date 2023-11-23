Beyşehir'de Filistinli çocuklar yararına kermes düzenledi

Beyşehir ilçesindeki öğrenciler, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi.

Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Atıcı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler ile veliler destek verdi.

Kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, Filistin'e ulaştırılmak üzere Okul Müdürü Mustafa Karabacak tarafından İlçe Müftüsü Veysel Kükrek'e teslim edildi.

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