Konya Valisi Özkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkan, mesajında, eğitimin bireyin, toplumun ve devletin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.
Bir ülkenin ekonomik gelişimi, milletin kültürel kalkınması, istikrar ve refahı, eğitimin yaygınlığı ve kalitesiyle yakından ilgili olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:
"Birey, temel bilgi, beceri ve davranışlarını aile içinde kazanmaya başlayıp, kimlik inşasını büyük ölçüde eğitim hayatıyla şekillendirmektedir. Öğretmenlerimiz, emek, özveri, sabır ve hoşgörünün kahramanlarıdır. Öğretmenlerimiz memleketimizin dört bir yanında bilginin, sevginin, barışın öncüleri olmuşlardır. Öğretmenlik, tam anlamıyla insan yetiştirme mesleğidir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, istikamet üzere cehaletle mücadelenin öncülüğünü yapmaktadır. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutlayarak başarı ve mutluluklar diliyorum."
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