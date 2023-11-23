Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Valisi Özkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Valisi Özkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, mesajında, eğitimin bireyin, toplumun ve devletin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.

        Bir ülkenin ekonomik gelişimi, milletin kültürel kalkınması, istikrar ve refahı, eğitimin yaygınlığı ve kalitesiyle yakından ilgili olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "Birey, temel bilgi, beceri ve davranışlarını aile içinde kazanmaya başlayıp, kimlik inşasını büyük ölçüde eğitim hayatıyla şekillendirmektedir. Öğretmenlerimiz, emek, özveri, sabır ve hoşgörünün kahramanlarıdır. Öğretmenlerimiz memleketimizin dört bir yanında bilginin, sevginin, barışın öncüleri olmuşlardır. Öğretmenlik, tam anlamıyla insan yetiştirme mesleğidir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, istikamet üzere cehaletle mücadelenin öncülüğünü yapmaktadır. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutlayarak başarı ve mutluluklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Mersin'de facia göz göre göre geldi!
        Mersin'de facia göz göre göre geldi!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de Filistinli çocuklar yararına kermes düzenledi
        Beyşehir'de Filistinli çocuklar yararına kermes düzenledi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayide hedef 6 milyar dolar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayide hedef 6 milyar dolar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşma...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşma...
        Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil (2)
        Cevdet Yılmaz: Gazze'de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil (2)
        Konya'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Konya'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu