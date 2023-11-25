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        Kulu'da aranan 4 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:07
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        Kulu'da aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çeşitli suçlardan aranan M.M, K.S, B.Y. ve V.U. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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