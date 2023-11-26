Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır." dedi.

        AK Parti Konya İl Teşkilatınca Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

        Genel Başkan Yardımcısı Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de seçim hazırlıklarının, bir önceki seçim bittikten sonra başladığını belirtti.

        Yerel seçim hazırlıklarına da 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra başladıklarını bildiren Dağ, "9 Kasım'da aday adaylığı için başvuru sürecini başlatmıştık. 22 Kasım itibarıyla neticelenen aday adaylığı başvurularının ardından adaylarımızı belirleme konusunda AK Parti'mizin demokrasi kültürünün önemli adımlarından olan temayül yoklaması aşamasındayız. Temayül yoklamalarımız, milletimizin ve teşkilat mensuplarımızın da görüşlerini alma noktasında büyük önem arz ediyor. Aday belirleme sürecinde oldukça titiz davranmalı ve icraat politikamıza ciddi katkı sunacak adaylarla yola devam etmeliyiz. Adaylarımız belirlendikten sonraki aşamalarda da biz, tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza vererek çalışacağız." diye konuştu.

        Dağ, yereldeki yönetsel talepleri göz önünde bulundurarak, karar verme sürecini takip ederek ilerleyeceklerini, bu toplantı ve değerlendirmeler sonunda şehirler için en uygun isimlerin aralık ayının ilk yarısından itibaren ilan edileceğini söyledi.

        - "7 gün, 24 saat çalışmak gerekir"

        Konya Büyükşehir Belediyesinin AK Parti icraat siyasetini en güzel şekilde özetlediğini anlatan Dağ, "Gerek Konya'mızın kalkındırılmasında ve huzurunda gerekse de yakın dönemde yaşadığımız asrın felaketinde Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Belediyecilikte ağustos böceği değil, karınca gibi, arı gibi olmak gerekir. 7 gün, 24 saat çalışmak gerekir. Eser üretmek, hizmet ederek vatandaşların hayatına dokunmak gerekir. Yönettiğiniz şehri kalkındırmak, ihya ve inşa etmek gerekir. Kısacası bal yapmak gerekir. Özellikle büyükşehirlerde hayat hızlı akar; bu hıza ayak uydurmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

        Dağ, AK Parti belediyeciliğinin sınırlarını genişletmek için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

        "Buralardaki yönetsel sorunlar birikerek çözümlenmesi güç hale geliyor, kronikleşiyor. Çünkü bu şehirlerimizin başındaki zatı muhteremler, 4 yıl 8 aydır üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraştılar. Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular. Milletin kendilerine verdiği görevi bir kenara bırakıp, farklı makamlar peşinde koştular. Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır."

        Dağ, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, yaratmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        KONYA'DA MİNİBÜS REFÜJE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
        KONYA'DA MİNİBÜS REFÜJE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
        Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Konya'da minibüs refüje çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
        Konya'da minibüs refüje çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
        Konya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Konya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kulu'da aranan 4 şüpheli yakalandı
        Kulu'da aranan 4 şüpheli yakalandı
        Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
        Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından