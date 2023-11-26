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        Beyşehir'de bir iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eski belediye iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:59
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        Beyşehir'de bir iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eski belediye iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Dalyan Mahallesi, Atatürk Caddesindeki iş hanının çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        MHP ve Saadet Partisi ilçe başkanlıklarının da bulunduğu binadaki yangına Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Çalışmalara çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçede bulunan hazır beton firmalarına ait beton mikserleri ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözü ile Beyşehir Belediyesi su tankerleri de destek verdi.

        Yangın nedeniyle çatıda zaman zaman yaşanan çökmeler, cadde üzerinde görev yapan itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşattı.

        İş hanının çevresindeki araçlar, sahipleri tarafından kaldırılırken, sahiplerine ulaşılamayan park halindeki araçlar ise yangın mahalline sevk edilen çekiciler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        Zemin katta bulunan bazı işyerleri sahiplerinin önemli malzemelerini dükkanlarından aldıkları görüldü.

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