"Konya RoboFest Robot Yarışması" başladı Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Konya RoboFest Robot Yarışması" düzenlendi.

Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Konya RoboFest Robot Yarışması" düzenlendi.

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleşen yarışmaya Konya merkez ve ilçelerinden 52 ortaokul, 44 lise ve 5 BİLSEM olmak üzere 101 okuldan 203 danışman ile 761 öğrenci, 417 robot ve projeyle katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarışmanın açılışında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yerli ve milli teknoloji hamlesi başlattı, biliyorsunuz. Bu sayede sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz dünyasında, milli kimliğimizi koruyarak geleceğe ulaşmanın ancak teknolojik gelişmelerin içerisinde etkin bir şekilde yer alabilmeyle mümkün olduğunu vurguladı.

Programa, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.