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        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:47
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        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
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        Konya'nın Meram ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin (53) ile Gülbahar Acar (58), bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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