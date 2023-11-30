Seydişehir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye ekipleri, Ketenli Mahallesinde Hüseyin Koyuncu'ya ait keçinin 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan kurtarılması için çalışma başlattı.

Koyuncu, 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçinin açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü belirtti.

Bölgeye gelen 4 kişilik ekip, keçiyi 4 saat süren operasyonla kurtardı.

Keçisine kavuşan Hüseyin Koyuncu ekiplere teşekkür etti.​​​​​​​

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