"Konya RoboFest Robot Yarışması" sona erdi Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan "Konya RoboFest Robot Yarışması" sona erdi.

Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan "Konya RoboFest Robot Yarışması" sona erdi.

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleşen yarışmaya Konya merkez ve ilçelerinden 52 ortaokul, 44 lise ve 5 BİLSEM olmak üzere 101 okuldan 203 danışman ile 761 öğrenci, 417 robot ve projeyle katıldı.

RoboFest yarışmasında on kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara protokol üyelerince ödülleri verildi.

Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Doğan, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı katıldı.