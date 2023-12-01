Depremzede çift, inşaat işlerinde de el ele verdi

SAVAŞ GÜLER - MUSTAFA KEMAL ATEŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Gaziantep'te oturdukları binada ağır hasar oluşması nedeniyle Konya'ya taşınan çift, inşaatlarda çalışarak geçimlerini sağlıyor.

Çalışmak için iki yıl önce memleketi Konya'dan Gaziantep'e giden 39 yaşındaki Abdülkadir İplikdere, 29 yaşındaki Meryem İplikdere ile evlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık bir ay önce prematüre doğan kız çocuklarını kaybeden çift, depremde evleri ağır hasar alınca şehri terk etmek zorunda kaldı.

Yeniden Konya'ya dönen İplikdere, eşinin de desteğiyle kentteki çeşitli inşaatlarda çalışmaya başladı.

Abdülkadir İplikdere, AA muhabirine, Gaziantep'te dönerci dükkanı açtığını, eşiyle de orada tanışıp evlendiğini söyledi.

Depremin ardından şehri terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden İplikdere, "Depremden yaklaşık bir ay önce de 7 aylık doğan kızımızı kaybettik. Depremden sonra da oralarda tutunamadık. Ev kiraydı. Ağır hasarlı olunca evden çıkıp memlekete geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

İplikdere, ağabeyinin tavsiyesiyle memleketine geri döndüğünü, eşiyle yeni bir düzen kurmaya çalıştıklarını anlattı.

- "Beraber bu yola çıktık"

Eşinin de kendisine yardım ettiğini anlatan İplikdere, şunları kaydetti:

"Bir gün, yardımı olur diye eşimi yanımda getirdim. Ondan sonra da kendisi heves etti. Şimdi benimle beraber koşturuyor. Beraber bu yola çıktık. Çok memnunum, bir ustanın yapması gerekenleri yapabiliyor. İnsanda çalışma isteği olduktan sonra her işi yapabilir. Önceki eşimden olan çocuklarımın biri yurtta biri evde. Biz de hem kendimizin hem de onların rızkını temin etmeye çalışıyoruz. Deprem hem maddi hem de manevi olarak büyük hasar verdi. Ancak Allah'tan gelen bir şey, yapabileceğimiz bir şey yok. Bizi en çok yıkan kızımızın vefatı oldu. Depremden sonra da zaten oralarda tutunacak bir şeyimiz kalmadığı için geri dönmeye karar verdik."

Meryem İplikdere ise eşinin yanında çalışarak ona destek olmaya çalıştığını belirtti.

Tek tesellilerinin, depremden canlarını kurtarmak olduğunu aktaran İplikdere, "Daha yeni yeni toparlanıyoruz. Depremde ağır hasar gören evdeki eşyalarımızı alamadık. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Hiç kolay değil. İlk başlarda eşimin çayı, yemeği için yardım ediyordum. Sonra yavaş yavaş inşaat işlerine de yardımcı olmaya başladım. Şimdi beraber çalışıyoruz." diye konuştu.