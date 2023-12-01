9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Konya'da, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ev sahipliğini yaptığı "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu devam ediyor.

Konya'da, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ev sahipliğini yaptığı "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı sempozyumda, açılış panelinin moderatörlüğünü Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatih Kurt yaptı.

Kurt, popüler kültürün etkisiyle hızlı bir küreselleşmenin yaşandığı, aynı zamanda da bireyselleşmenin arttığı dijital çağda, gençlerin dine yönelik bakışları ve değerlendirmelerinde farklılaşmaların yaşanabildiğini söyledi.

Gençlerin sağlam bir din algısına ulaşması için devletin bütün kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle mücadele verildiğini dile getiren Kurt, "Gençlerimiz, araştıran, sorgulayan, gençlik döneminin özelliği ve bereketinden de kaynaklı adeta taklidi imandan tahkiki imana inançlarını, bilinç düzeylerini arttıran bir durumdalar." dedi.

- "Gençlerimiz canla başla sahada"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da Türkiye'de başörtüsü, imam hatip, Kur'an kursu gibi meselelerin bir kenara bırakıldığını, Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir gençliğin geldiğini vurguladı.

Eminoğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde gençlerin sahada olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kodlarında geleneğimizde, geçmişimizde, kültürümüzde bu mirasımız var. Sadece 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinden bahsetmiyoruz. Osmanlı'da, Selçuklu'da, kadim İslam medeniyetimizde, geçmişten gelen kodlarımızda bu miras var. İnşallah bu gençlik de önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel işlere imza atacak. Bugün eylemsel bir faaliyet gerektiğinde, herhangi bir gönüllülük gerektiğinde tüm gençlerimizi canla başla sahada görmekten son derece mutluyuz."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise gençler üzerinde yapılan araştırmalarda bazı konularda kendilerine verilen bilgilerden yeterince tatmin olmadıklarının anlaşıldığını bildirdi.

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, ilahiyat fakültelerine, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine geçmişe nazaran daha çok iş düştüğünü anlatan Yılmaz, geçmişte gençlerin dışardan maruz kaldıkları oluşumların ve anlayışların daha kısıtlı olduğunu belirtti.

Gençlerin bugün dijital mecralarda istedikleri düşünceye anında ulaşabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sosyal medya mecralarında gençlerimize çeşitli felsefi akımlar üzerinden olayları çarpıtarak, özellikle Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu esasları çarpıtarak bir din algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna karşılık bizim sadece sınıf içi verdiğimiz eğitimlerle, ders kitaplarıyla verdiğimiz eğitimlerle ulaşmamız mümkün değil. Onun için sosyal çalışmaları ve ders dışı çalışmaları hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem de vakıfların arttırarak bu gençlere ulaşması ve bu soruların cevabının verilmesi kanaatindeyiz."

Konya Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve 5 oturumun yapılacağı sempozyum yarın sona erecek.