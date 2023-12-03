Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.U. idaresindeki 42 AAD 757 plakalı otomobil, Beyşehir-Eylikler Mahallesi yolunda seyir halindeyken tali yoldan çıkan Z.A. yönetimindeki 42 APK 711 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 42 APK 711 plakalı otomobil dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki S.Ö, A.S, Ö.E.U, H.H.Ö. ve R.Ö.U. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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