Konyaspor'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.
TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Kulübün X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Aramızda engel yok" ifadeleri ile 25 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçına annesi ile gelen serebral palsi hastası taraftar ile futbolcuların çektirdiği hatıra fotoğrafına yer verildi.
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