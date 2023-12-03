Konyaspor'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Kulübün X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Aramızda engel yok" ifadeleri ile 25 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçına annesi ile gelen serebral palsi hastası taraftar ile futbolcuların çektirdiği hatıra fotoğrafına yer verildi.